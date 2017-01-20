

Кандидат на пост главы американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что привержен соблюдению санкций в отношении России, сообщает фBloomberg.

Соответствующее заявление он сделал в ходе слушаний по утверждению своей кандидатуры в сенатском финансовом комитете. На слушаниях Мнучин, отвечая на вопрос о том, считает ли он необходимым сохранять действующие санкции против РФ, ответил: «По состоянию на сегодняшний день, да». Вместе с тем, он не исключил их ослабления в случае заключения «сделки» с Москвой.

Сенаторы поинтересовались у Мнучина, выступает ли он за введение дополнительных санкций против РФ, на что он ответил, что еще не получил доступ к секретным данным по России и не имел возможность обсудить данный вопрос с экспертами.

«Пока у меня нет данных, необходимых для того, чтобы понять, нужно ли вводить еще санкции», — сказал он.