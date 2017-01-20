В конце января в Баку состоится очередное заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, сказал журналистам замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

В повестке рабочей группы стоит продолжение обсуждения несогласованных до сих пор вопросов по проекту Конвенции.

По его словам, все страны подтвердили участие в заседание.

Это заседание рабочей группы, носит подготовительный характер перед встречей министров, сказал замминистра, добавив, что наряду с этим будут проведены работы над подготовкой проекта конвенции, а также будут проведены обсуждения по иным открытым вопросам.

На повестку дня заседания также может быть внесено обсуждение вопроса подготовки к проведению саммита в 2017 году, добавил Х.Халафов.