Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, как прошлом году складывались отношения между Россией с Арменией и Азербайджаном, отказалась что-то добавить к словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Об этом сообщает портал «Новости-Армения».

«Очень подробно изложил нашу позицию и оценку Сергей Лавров два дня назад в ходе пресс-конференции. Мне, честно говоря, даже добавить нечего», — сказала Захарова.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник в Москве сказал, что проведение каких-либо силовых операций и боевых действий на территории Нагорного Карабаха не является внутренним делом Азербайджана.

Отвечая на вопрос, какова будет позиция Москвы «в случае начала Баку контртеррористической операции на оккупированных территориях, закроет ли на это глаза Москва или будет вмешиваться во внутренние дела Азербайджана», Лавров сказал: «Это уже не является чем-то абстрактным, это не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана по поводу Нагорно-Карабахского конфликта».