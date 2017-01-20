Глава российской корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе царит атмосфера «глобальной политической катастрофы». Об этом он сообщил в интервью BFM.

Настроение участников Давосского форума в 2017 году Чубайс сравнил с их состоянием в 2009 году, когда разворачивался мировой финансовый кризис. «Такой ужас, какой я ощущаю сейчас в Давосе у абсолютного большинства участников, я за все мои годы участия в Давосе припомню только один раз. Это был Давос 2009 года, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис (…) Степень ужаса сейчас, в 2017 году, равна степени ужаса в 2009 году. Все это выражается формулами: мир, построенный после Второй мировой войны, рушится, его больше нет», — заявил Чубайс.

По его словам, «глобальная политическая катастрофа» связана с противоречием риторики мировых лидеров. В пример Чубайс привел «суперлиберальную» речь председателя КНР Син Цзиньпина на открытии форума в Давосе. Он говорил о необходимости отменять торговые барьеры между странами, снижать пошлины и открывать новые рынки. «Это произошло два дня назад, и практически в это же время Трамп в своем интервью заявляет, что Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины», — подчеркнул Чубайс.

Также он рассказал в интервью о мнении «одной из крупнейших американских участниц» Давосского форума. По ее словам, у Трампа есть два варианта: отказаться от всего, что он сказал ранее, или привести «нас всех» к катастрофе. Чубайс при этом добавил, что «в экономике ничего катастрофического не происходит», поэтому нынешние настроения участников Давосского форума — «это чисто политическое явление, что, пожалуй, впервые за 25 лет».

Форум в Давосе в 2017 году — 47-й по счету. Он проходит в Швейцарии с 17 до 20 января. Азербайджан на форуме представлял президент Ильхам Алиев.