

Сегодня Азербайджанская Республика в 27-й раз отдаст дань памяти 132 жертвам кровавых событий 20 января 1990 года, получивших название «Черный январь». Традиционно в этот день в самой республике и в ее посольствах по всему миру проходят траурные мероприятия, однако важно помнить, что расстрелы мирных жителей на улицах Баку в ту ночь являются трагедией не только Азербайджана, но и всех бывших советских республик, ведь тогда все мы были единым советским народом, и все мы были преданы нашим общим государством. Об этом пишет портал «Вестник Кавказа».

Эту дату и это событие стоит помнить всем жителям постсоветского пространства, поскольку массовое убийство бакинцев было массовым убийством советских людей и стало неофициальным самоубийством СССР почти за два года до его формальной гибели.

Когда в Баку были введены войска в ночь с 19 на 20 января, люди не могли и подозревать, что в форме советских миротворцев в город вторглись их убийцы. На Кавказе до этого войска уже дважды использовались для наведения порядка – в Сумгаите в 1988 году и в Тбилиси в 1989 году – но то были соединения регулярной армии. На этот раз на танках в город въехали спецподразделения, состоявшие из резервистов, преимущественно криминальных элементов. Вместо солдат на улицах столицы АзССР оказались каратели.

Карать им предполагалось других преступников – радикалов из «Народного фронта Азербайджана», развязавших незадолго до этого армянские погромы. По сути, вся трагедия была срежиссирована: как в Сумгаите двумя годами ранее, одни бандиты по приказу из центра начали нападать на бакинских армян, пытаясь спровоцировать других бакинцев присоединиться к ним, а затем (и в этом было чудовищное новшество) другие бандиты устроили погром всего Баку под видом «подавления беспорядков».

Под беспорядочный огонь попали не погромщики, а в первую очередь те, кто в это самое время укрывал и защищал армян от головорезов: азербайджанцы, русские, татары, лезгины, в том числе законопослушные члены «Народного фронта», — прятали их у себя дома и народными дружинами следили за порядком в городе. Пока центр и власти республики молча наблюдали за развитием собственных преступлений против народа, народ самоорганизовывался и давал отпор разгулу заказного якобы националистического бандитизма.

Тем страшнее был их расстрел. Были убиты 132 человека, 612 – ранены, 841 – незаконно арестованы; среди жертв «Черного января» были женщины и дети. Вместо надежды на мир вооруженные люди на танках принесли в Баку страх и осознание предательства, совершенного советской властью против своего же народа. Это был самый настоящий прыжок СССР в бездну, ведь 20 января 1990 года Советский Союз был разрушен в сердцах его граждан – разрушен руками генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и его преступного окружения.

Власть, безусловно, постаралась скрыть следы своего кровавого беззакония. Уже утром резервисты были выведены из города, вместо них в Баку появились обычные призывники. Никто не понес никакого наказания за смерть более чем ста мирных жителей города — ни исполнители, ни организаторы: 11 месяцев спустя уголовное дело было закрыто с возмутительной формулировкой «за отсутствием состава преступления», затем, когда Азербайджан обрел независимость, участники преступления бежали за рубеж, и эта кровь по-прежнему остается на их руках без каких-либо последствий.

И эту кровь не должны забывать все мы, кто совсем не так давно жил в едином, пусть и истребившем себя изнутри государстве. Сохранить общую историческую память – это то, что действительно в наших силах.

Также не стоит забывать и о долгих годах мирной жизни народов на одной земле, ведь в этом ключ к преодолению существующих конфликтов. Один из живых свидетелей советского Баку – предприниматель Эрик Хачатуров – поделился с каналом CBC и всеми нами своими воспоминаниями о тех днях, когда он был бакинцем. «Я жил в раю. Я закончил при бакинской бисквитной фабрике училище на кондитера, и среди своих сверстников занимал первые места именно в Баку – за что меня награждали бесплатными путевками и в Москву, и в Санкт-Петербург», — рассказал он.

Важным было то, что все жители Баку, независимо от национальности, составляли единое общество бакинцев. «О Баку сколько вспоминать, только одни приятные впечатления. Мы не делились – кто азербайджанец, кто армянин – абсолютно не делились в то время. У меня соседи были азербайджанцы, и русские, и лезгины там проживали», — подчеркнул Эрик Хачатуров.

Когда сепаратисты развязали войну за Нагорный Карабах, Хачатурову пришлось уехать в Армению, но там его встретили как чужака. «Это были ужасные годы. Меня лично вообще не принимали, я не имел никакого статуса беженца, жилья нам не предоставляли. Когда видели, что приехали армяне из Азербайджана, специально завышали цены за съем квартиры. Среди простого населения в Армении нас считали второсортными, если перевести с армянского, называли «остатки от азербайджанцев»», — поведал предприниматель, добавив, что сейчас, устроившись в России, он не ездит в Армению.

«Сейчас в Карабахе у меня есть знакомые, я с ними общаюсь через Интернет. Это ужас, как там люди выживают? У них элементарно нет водоснабжения, люди для того, чтобы воду получить, ходят за полтора километра. Это каменный век. Я уверен, если бы Карабахом сейчас руководили из Азербайджана, они бы все сделали. А из Армении сейчас все убегают, там вообще ничего не осталось абсолютно. Я считаю, что пусть все оставалось бы, как было при СССР», — заключил Эрик Хачатуров, признавшись, что мечтает однажды вернуться в Баку и привезти туда своих детей.