Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России пошла бы на пользу наличие серьезной оппозиции на президентских выборах 2018 года. Песков также добавил, что как гражданин России надеется, что Владимир Путин примет решение идти на новый президентский срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на BBC.

«Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90 процентов населения», — сказал представитель Кремля.

Говоря о возможном выдвижении кандидатуры оппозиционера Алексея Навального на грядущих президентских выборах, Песков отметил, что гарантировать выдвижение того или иного кандидата может лишь Центризбирком.

Первый тур президентских выборов должен пройти 11 марта 2018 года.