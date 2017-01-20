Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, американские актеры Роберт де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало, кинорежиссер-документалист Майкл Мур и другие приняли участие в митинге против избранного президента США Дональда Трампа около небоскреба «Трамп тауэр» на Манхэттене. В акции приняли участие несколько тысяч человек.

Регулярный оппонент избранного президента градоначальник мегаполиса де Блазио в своем выступлении заявил, что «это не конец, это только начало».

Де Ниро назвал Трампа «дурным примером для всей страны и этого города». Майкл Мур выразил мнение, что «он не продержится четыре года». Режиссер призвал к объявлению «100 дней протеста» против Трампа с момента начала его президентства, передает ТАСС. Болдуин критически отозвался о назначенцах в новую администрацию.

Сотни американцев намерены предпринять попытку сорвать церемонию инаугурации Трампа. Торжества по случаю вступления в должность 45-го президента США будут проходить в Вашингтоне в течение трех дней. Cама церемония инаугурации нового главы государства состоится сегодня у стен Конгресса.