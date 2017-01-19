Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в интерактивном заседании «The Silk Road Effect» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Глава государства выступил на заседании и ответил на вопросы.

В интерактивном заседании «Эффективность Шелкового пути» Всемирного экономического форума наряду с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж и представители других стран.

Президент Ильхам Алиев, отметив, что Азербайджан играет важную роль в восстановлении исторического Шелкового пути, говорил о работе, проводимой нашей страной в этом направлении. Констатировав, что проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс служит восстановлению Шелкового пути, что по этой железной дороге можно будет за короткое время преодолеть Шелковый путь, глава государства сообщил о строительстве в настоящее время в Баку крупнейшего в Каспийском регионе морского порта, подчеркнул, что важно подумать о путях достижения привлекательности Шелкового пути для инвесторов. Отметив, что Шелковый путь послужит дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества между странами, Президент Ильхам Алиев сказал, что минувший год был объявлен в Азербайджане «Годом мультикультурализма», а нынешний – «Годом исламской солидарности», подчеркнул, что осуществляемые в этих рамках мероприятия также внесут вклад в успешную реализацию проекта Шелкового пути. Глава государства коснулся значения создания координационной структуры с целью дальнейшего укрепления сотрудничества между странами, расположенными вдоль Шелкового пути, выразил уверенность в том, что это позволит рассмотреть многие проекты, принять решения. Отметив, что в настоящее время идет работа, связанная с сотрудничеством с различными странами по перевозке грузов по Шелковому пути, Президент Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан принимает меры в связи с реализацией транспортного коридора Север-Юг.

Отметив, что в нашей стране принимается ряд мер на государственном уровне в связи с развитием информационно-коммуникационных технологий, что энергетические ресурсы Азербайджана играют важную роль в восстановлении Шелкового пути, Президент Ильхам Алиев рассказал о работе, проводимой в области устранения воздействия этих ресурсов на окружающую среду. Подчеркнув, что проект Шелкового пути также будет содействовать налаживанию связей между людьми, глава государства сказал, что это позволит привлечь в страну больше туристов. Он отметил, что в настоящее время с этой целью в Азербайджане применяется система электронной визы, что позволяет иностранцам в течение 3 дней получить визу для въезда в Азербайджан.

На этом 19 января завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Швейцарскую Конфедерацию.