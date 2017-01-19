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Сенегал вторгся в Гамбию

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Войска Сенегала вошли на территорию Гамбии, чтобы обеспечить передачу власти Адаме Барроу, победившему на президентских выборах. Об этом Reuters сообщил полковник сенегальской армии Абду Ндиайе.

«Мы вошли в Гамбию», – сказал полковник агентству.

Нигерия, в свою очередь, также направила в страну свои войска, чтобы «защитить народ Гамбии и сохранить мир и безопасность в регионе».

Выборы в Гамбии состоялись в декабре 2016 года. Присягу избранный президент Адама Барроу принял 19 января 2017 года на территории посольства Гамбии в Сенегале.

При этом Совет безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции, с помощью которой участники Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) смогу предпринять «все необходимые меры» для передачи полномочий президента в Гамбии, добавило Reuters.

Ранее войска Сенегала, Нигерии и Ганы выразили готовность войти в Гамбию, в случае если президент Яйя Джамме, срок полномочий которого завершился 19 января, откажется передать власть преемнику.

Дата: 2017/01/19 23:29

Раздел: Мир

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