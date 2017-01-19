Если наш стратегический партнер Азербайджан и компания SOCAR поставит нам достаточно газа, степень зависимости от России будет нулевой, заявил журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария, давая оценку новому соглашению, заключенному с «Газпромом», пишет Грузия-Онлайн.

Как отметил Гахария, Грузия на основании этого контракта получила то, что у нее нет обязательства закупать природный газ у «Газпрома».

«Это нечто принципиально важное. У нас зафиксированы коммерческие цены по положению на сегодняшний день, без обязательства купим или нет вообще этот газ. В политическом разрезе достичь большей независимости наверно на этом этапе было невозможно. Подчеркиваю, что если наш стратегический партнер Азербайджан и компания SOCAR поставит нам достаточно газа, степень зависимости от России будет нулевой», — заявил Глава Минэкономики.