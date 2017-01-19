Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что почти все источники угроз для его страны находятся за пределами ее границ, и «Анкара переходит от обороны к наступлению на своих врагов», сообщает Газета.ру со ссылкой на Anadolu.

«Мы не позволим, чтобы внешние силы пытались ослабить Турцию путем экономического давления, террористических актов и действий изменников. Мы готовы уничтожить угрозу в зародыше», — сказал глава государства.

По его словам, враги также не смогут расколоть Турцию ни по этническим, ни по религиозным признакам.

«Они не смогли нанести ущерб нашей стране посредством террористических организаций, не смогли оказать давление в сфере экономики. У них не осталось рычагов давления. Турция переходит от обороны к наступлению», — заключил Эрдоган.