Сегодня в Армении царят голод и нищета, люди покидают страну, и ее народ выступает против нынешнего режима. Об этом в четверг сказал находящийся с визитом в Азербайджане известный французский писатель Жерар Кардон на встрече с председателем Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасановым.

По информации издания «Тренд», французский писатель сказал, что высоко оценивает развитие, увиденное им в Азербайджане. Кардон также рассказал о своем желании написать книгу об азербайджанских женщинах. По его словам, он уже осуществлял подобный проект в ряде стран мира.

«Произведение, посвященное азербайджанским женщинам, будет написано в виде романа, состоящего из двух частей. В книге будет отражена жизнь женщин, их роль в семье, обществе, защита их прав и другие вопросы», — сказал Кардон.

По его словам, по окончании визита на основании собранного материала, наряду с художественным произведением, напишет и книгу о Ходжалинской трагедии.