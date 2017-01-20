На территории Центральной клинической больницы (ЦКБ) Москвы планируется строительство нового здания для лечения президента Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, работавший ранее в ЦКБ, а также источник в медицинских кругах, знакомый с деталями проекта.

Информацию агентству также подтвердили два не связанных друг с другом врача, близких к администрации больницы.

По их словам, речь идет о возведении на территории ЦКБ трехэтажного здания клинико-поликлинического отделения площадью 12 тыс. м². Корпус будет рассчитан на десять пациентов и оборудован президентской и правительственной связью, утверждают собеседники агентства.

Согласно документам, с которыми ознакомилось Reuters, проект строительства нового корпуса оценивается в 2,9 млрд рублей (примерно $49 млн) без учета расходов на оборудование. Проект предусматривает стационар с палатами категории VIP, конференц-зал на 50 человек, бассейн, помещение для консилиума, столовые для пациентов и персонала, а также подземную парковку. Кроме того, на одном из этажей здания планируют обустроить две палаты площадью около 200 м² каждая.

Пресс-секретарь Управления делами президента РФ Елена Крылова подтвердила агентству планы строительства клинико-поликлинического отделения в ЦКБ, пояснив, что соответствующее решение было принято в июле 2015 года в соответствии с концепцией развития больницы.

В то же время, отвечая на вопрос, будет ли этот объект рассчитан на небольшое число пациентов и оборудован спецсвязью, Крылова заявила, что «эта информация не соответствует действительности».

Как уточняет Reuters, помимо Путина, в категорию лиц, которые обслуживаются по линии управделами президента, входят члены правительства, сенаторы, судьи Конституционного суда и еще свыше тысячи чиновников.

Как отметили в беседе с агентством два источника в медицинских кругах, потребность в высококачественном медицинском обслуживании стала особенно острой после того, как в отношении ряда представителей российской элиты были введены санкции.

Как подчеркивает Reuters, нет данных о том, что 64-летний президент России или кого-то из его окружения в настоящее время испытывает какие-либо проблемы со здоровьем.

В 2015 году Путин заявил, что занимается спортом и старается не обращаться к медикам, но если требуется, то лечится в Центральной клинической больнице.

При этом, по словам президента РФ, врачи ЦКБ недовольны уровнем оказываемых ими услуг.

«Они считают, что и уровень подготовки кадров, и финансирование, и техника не удовлетворяют требованиям сегодняшнего дня», – отметил он.