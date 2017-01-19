Функционирующие в Азербайджане неправительственные организации направили обращение к президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунту.

Как сообщили АПА в Совете государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджана, руководители НПО, подписавшие обращение выразили обеспокоенность в связи с инициативами и конкретной деятельностью некоторых европейских НПО, объединившихся с местными организациями, направленной на ухудшение отношений Азербайджана с европейскими институтами некоторых НПО действующих в Европе.

Отметим, что обращение подписали руководители 96 НПО.