Посольство Турции в Азербайджане в четверг распространило заявление в связи с 27-й годовщиной трагедии 20 Января.

В распространенном посольством заявлении говорится, что события 20 Января, являющиеся одним из поворотных моментов борьбы Азербайджана за независимость, никогда не будут забыты.

«Самоотверженная борьба наших азербайджанских братьев, преградивших своими телами путь танкам, никогда не будет забыта. Мы с уважением чтим память шехидов, которые 27 лет назад пожертвовали своими жизнями во имя независимости Азербайджана, являющегося сегодня бастионом стабильности и процветания в нашем регионе, и хотим подчеркнуть, что, как и всегда, солидарны с Азербайджаном», — говорится в заявлении.