Руководитель действующего в Нидерландах Общества «Одлар Юрду», музыкант Фирангиз Багирова сочинила песню, посвященную памяти шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой, слова и музыка песни «Шехиды» принадлежит Ф.Багировой. Аранжировщик исполненной автором песни – Эльхан Рзаев.

Проживающая уже более 20-ти лет в городе Ассен Королевства Нидерланды и пропагандирующая азербайджанскую музыку Ф.Багирова постоянно выступает на организованных азербайджанской диаспорой мероприятиях с концертными программами.