Заместитель премьер-министра, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, председатель Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи Али Гасанов встретился 19 января с находящимся с визитом в Азербайджане французским писателем, президентом Международного кружка Рэйн Жераром Кардоном.

Об этом Report сообщили из пресс-службы Госкомитета.

Отметив, что цель посещения страны заключается в написании художественного произведения под названием «Азербайджанская женщина» и сборе информации об Азербайджане, Ж.Кардон заявил, что на основе собранной в конце визита информации, наряду с художественным произведением, напишет также книгу о ходжалинской трагедии.

А.Гасанов выразил уверенность, что данный визит внесет свой вклад в распространение среди французской общественности более подробной информации о нашей стране и дал высокую оценку визиту Жерара Кардона в Азербайджан с целью написать книгу об азербайджанских женщинах.

Он заявил, что в результате плодотворной деятельности президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой двусторонние связи между Азербайджаном и Францией находятся на высоком уровне, охватывают многие области и развиваются ускоренными темпами.

На встрече с хронологической последовательностью была дана информация об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, исторических корнях и причинах возникновения проблемы.

Заместитель премьер-министра подчеркнул о принятии Совбезом ООН и другими влиятельными международными организациями резолюций и решений об освобождении оккупированных территорий Азербайджана и возвращении беженцев и вынужденных переселенцев в родные очаги.

«Очень жаль, что данные резолюции и решения до сих пор остаются невыполненными. До сих пор остается безрезультатным продолжающийся более 20-ти лет переговорный процесс при посредничестве Минской группы. Бывший и нынешний президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян являются гражданами Азербайджана. Они пришли к власти, проливая кровь азербайджанцев в Нагорном Карабахе», — сказал А.Гасанов.

Гость заявил, что полученная на встрече информация окажет ему большую помощь.

Высоко оценив увиденное в Азербайджане развитие, Жерар Кардон заявил, что сегодня в Армении царят голод и нищета, люди покидают страну, а народ встал против нынешнего режима.