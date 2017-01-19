В прошлом году в Баку обезврежена 131 преступная группировка, состоящая из 301 человека. Об этом сказал в четверг начальник Главного управления полиции Баку, генерал-майор Миргафар Сеидов в ходе оперативного совещания, посвященного итогам 2016 года и прошедшего при участии министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова, говорится в сообщении МВД.

По словам Сеидова, в профилактике и раскрытии преступлений большую роль сыграло применение современных информационных технологий. Так, операторами службы «Безопасный город» выявлено 3947 случаев совершения преступления, с использованием архива камер видеонаблюдения раскрыто 380 преступлений.

Из общего числа разыскиваемых в качестве обвиняемых задержано было 75,8 процента, из разыскиваемых по обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений — 60,8 процента.

За прошлый год обезврежено 67 преступных группировок, состоящих из 137 человек, на счету которых 77 разбоев и ограблений, а также 64 преступные группировки из 164 человек, совершившие 303 квартирные кражи.

Начальник главного управления также сказал, что в 2016 году в столице было зарегистрировано 11 940 преступлений,

По его словам, из них 83,2 процента составили преступления, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие, 16,8 процента — тяжкие и особо тяжкие преступления. По сравнению с 2015 годом число умышленных убийств сократилось на 12,7 процента, покушений на умышленное убийство — на 14,2 процента, ДТП – на 14,2 процента, погибших в результате ДТП – на 16,2, получивших травмы – на 18,7 процента.

За отчётный период раскрыто 75,9 процента от общего числа преступлений, тяжких преступлений — 76,5 процента, совершенных при невыясненных обстоятельствах — 64,4 процента. Из 1709 преступлений против личности раскрыто 95 процентов, в том числе случаев умышленного убийства — 94,6 процента. Все покушения на убийство раскрыты полностью.

По сравнению с прошлым годом раскрываемость преступлений в целом улучшилась на 0,7 процента, преступлений против личности – на один процент, покушений на убийство – на 3,3 процента, случаев умышленного причинения менее тяжкого вреда здоровью – на 0,5 процента, преступлений против собственности – на 2,6 процента, квартирных краж – на шесть процентов, краж скота — на 22,9 процента, ограблений – на 13,2 процента, случаев разбоя – на 12,9 процента, вымогательства – на 6,7 процента.