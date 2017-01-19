Министерство культуры и туризма Азербайджана выразило протест против стенда, пропагандирующего сепаратистский режим в Нагорном Карабахе на международной туристической выставке «Fitur-2017» в Мадриде, сказал в четверг Trend завотделом информации и по связям с общественностью министерства Вугар Шихаммедов.

По его словам, в связи с этим организаторам выставки было направлено письмо. «Есть соответствующее решение Всемирной туристской организации о том, чтобы не пропагандировать непризнанные территории. Систематически МИД и министерство культуры и туризма Азербайджана заранее направляют международным организациям и организаторам мероприятий соответствующие обращения о пресечении подобных случаев. Министр культуры и туризма Абульфас Гараев выразил свою обеспокоенность в связи с этим фактом во время официальных встреч, проведенных во Всемирной туристской организации», — сказал Шихаммедов.

Выставка проходит с 18 по 22 января.