Изначальная эйфория от победы Дональда Трампа в Кремле сменилась скепсисом, сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько высокопоставленных чиновников в России.

По данным издания, в Кремле уже не так уверены, что отношения с США при Трампе удастся улучшить в короткие сроки. «Изначальная эйфория по поводу того, что в Белом доме появится поклонник Владимира Путина, в Кремле сменилась на скептицизм», — сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников в Москве.

Причиной для этого стали некоторые заявления избранного президента Соединенных Штатов: в частности, его слова о необходимости укреплять американский ядерный потенциал, а также недавнее интервью европейским СМИ, в котором Трамп увязал возможное ослабление санкций против России с переговорами о разоружении, передает РБК.

«Есть заметный сдвиг в плане ожиданий от Трампа в Кремле», — цитирует Bloomberg директора близкого к Кремлю Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова. «Российское руководство теперь отчетливо видит, что восстановление отношений будет непростым», — добавил он.

Во время предвыборной кампании в США Трамп по-разному прогнозировал свои отношения с Россией. Так, 8 сентября миллиардер предположил, что у него будут «очень, очень хорошие отношения с Путиным». Тремя месяцами ранее кандидат от Республиканской партии в интервью агентству Reuters сказал: «Я думаю, что у меня будут хорошие отношения с Россией, но, возможно, будет не так. А то, что Путин говорил обо мне хорошие вещи, не означает, что это поможет ему на переговорах. Да в конечном счете никак не поможет».