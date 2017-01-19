В Баку сегодня утром шел дождь, однако он не помешал православным отметить Крещение Господне. Значит, весна будет хорошая, говорили прихожане, забегая в кафедральный собор Святых Жен Мироносиц.

Торжественное богослужение и чин великого освящения воды был проведен Архиепископом Бакинским и Азербайджанским Александром в главном храме епархии — кафедральном соборе Святых Жен Мироносиц. В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог Сын, Бог Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог Отец, свидетельствовавший о Христе с небес. Прошли века, но отношение к этой традиции остается таким же особым — к нему готовятся с молитвой в сердце, настраивая свою душу к прикосновению к освященной воде.

В Азербайджане нет прорубей и традиций крещенских купелей. Как рассказали священнослужители в бакинском храме, для христианина достаточно будет прикоснуться, просто вкусить освященной воды и с благоговением чтить этот праздник. Водоосвящение в соборе Святых Жен Мироносиц совершалось с торжественным крестным ходом, известным под названием «хода на Иордан». После чина освящения, который проводил Архиепископ Александр, вода обрела целебную силу. Ею священник окроплял пришедших на богослужение радостных христиан. А в это время капли дождя смешивались со святой водой – говорят, это тоже хорошая примета в этот православный праздник.

Источник: «Москва-Баку»