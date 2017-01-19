Kurs-dollara-na-yanvar-2016-goda-prognoz

Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на 23 января.

Как сообщили  в ЦБА, официальный курс USD/AZN не изменился и установлен на уровне 1,8311 маната.