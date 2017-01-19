Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на 23 января.
Как сообщили в ЦБА, официальный курс USD/AZN не изменился и установлен на уровне 1,8311 маната.
Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на 23 января.
Как сообщили в ЦБА, официальный курс USD/AZN не изменился и установлен на уровне 1,8311 маната.
Дата: 2017/01/19 17:18
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
156
»Приняты все необходимые меры для своевременного предотвращения возможных незаконных акций и провокаций, а также усилена охрана правопорядка
В Низаминском районе сотрудники полиции накануне были подняты по тревоге.
Коммерческие банки ежедневно будут оповещать регулятора о денежных остатках
В Гяндже персонал местной больницы железнодорожников 18 января провел акцию протеста в связи с решением Управления железных
Азербайджан поддерживает палестинский народ в борьбе за создание независимого государства, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
На заседании комитета по экономической политике Милли Меджлиса депутаты подвергли резкой критике непринятие до сих пор «Кодекса
Президент Международного комитета красного креста Петер Маурер ответил на обращение омбудсмена Эльмиры Сулеймановой в связи с возвращением
Астан Шахвердиев ответил Лаврову
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах ожидаются дожди, которые