Российский политолог, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Brookings Institution Лилия Шевцова считает, что РФ застряла в исторической и цивилизационной расщелине.Об этом она рассказала в интервью Апострофу.

В то же время эксперт уточнила, что российская система не имеет сил выскочить из такого углубления.

«… население хочет, а российская политическая элита не готова сменить всю модель государственности — перейти от неправового государства к правовому. И вот мы находимся в этой расщелине», — отметила собеседница.

По ее словам, «в целом, как это ни любопытно, Россия с ее ресурсами и нежеланием ее населения быть военизированным не готова защищать свою собственную галактику». «То есть не может жить в милитаризации, но и не может из нее выскочить», — добавила политолог.

При этом РФ «готова жить в постмодернистском мире, где все относительно, где все является эклектикой». «Но проблема в том, что Путин в 2014 году уже вывел Россию из этого мира, повернул ее на путь собственного уникального развития», — утверждает Шевцова.

Ранее бывший министр финансов России, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что сейчас экономический рост страны ниже, чем во времена застоя в Советском Союзе.