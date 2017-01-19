Астраханское региональное отделение «Всероссийский Азербайджанский Конгресс» 19 января наградило Пашаева Исамаддина Хормат оглы, 1939 года рождения, уроженца и жителя селения Старый Худат Гусарского района Азербайджанской Республики почётной грамотой РО ВАК за активное участие в деятельности азербайджанской диаспоры Астраханской области, передает Vesti.Az.

78-летний Исамаддин Пашаев является по национальности лезгином и свыше сорока лет работает учителем в школе. Отметим, что сыновья Исамаддина Пашаева в течение многих лет проживают в Астрахани и поддерживают дружеские отношения с азербайджанской диаспорой.

Исамаддин Пашаев вместе со своей супругой регулярно приезжают в Астрахань к своим детям. Во время своего посещения Исамаддин Пашаев встречается с активистами Астраханского регионального отделения «Всероссийский Азербайджанский Конгресс» и, как аксакал, проводит среди азербайджанцев и лезгинов воспитательную работу по вопросу укрепления дружбы и взаимопонимания между двумя народами.