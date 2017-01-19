19 января в Кировском районом суде Санкт-Петербурга состоялось последнее заседание по делу об убийстве 23-летней петербурженки Гюльнар Габибовой, в девичестве — Велиевой. Об этом пишет «Комсомольская правда».

15 апреля 2016 года она вышла замуж за 34-летнего Самира Габибова. А спустя всего неделю, 23 апреля, он жестоко убил ее и закопал тело в лесах под Петродворцом.

Расследование и судебный процесс продолжались около 9 месяцев. И все это время азербайджанец пробыл под домашним арестом.

Прокурор просил для Габибова 14 лет колонии строгого режима.

Судья решил, что и 10 лет достаточно. По его словам, Самир сотрудничал со следствием и не мог получить больше 2/3 от максимального срока (а это 15 лет).

Услышав приговор, Самир улыбнулся. Подруги погибшей Гули расплакались.

В зале суда на Габибова надели наручники. Этапа он будет дожидаться в знаменитых «Крестах».

ОБВИНИЛ ПОГИБШУЮ В НЕВЕРНОСТИ

Напомним, больше месяца после убийства Габибову удавалось отводить от себя подозрения: он уверял полицейских и родню Гули, что она просто ушла из дома и не вернулась. Обман вскрылся только в конце мая 2016-го.

В ходе следствия и на суде Самир полностью признал свою вину и показал, где закопал тело. Правда, показания он менял постоянно. Сначала уверял, что случайно толкнул Гулю и та упала, ударилась головой и погибла.

Когда же судмедэксперты насчитали на теле девушки 32 повреждения (половина — в области головы и шеи), Самир признался: он забил жену до смерти.

Но нашел себе оправдание: по его словам, Гуля перед смертью призналась ему, что имела интимную близость с другим мужчиной, отправляла ему свои фотографии и даже собиралась встретиться днем 23 апреля. Габибов настаивал: он просто потерял голову от ярости.

«ЧТО СЛУЧИЛОСЬ, ТО СЛУЧИЛОСЬ»

На последнее заседание в суд Габибов явился с внушительной спортивной сумкой в руках. На освобождение он, понятно, не рассчитывал.

— Я хочу попросить прощения, если я… — сказал Габибов на последнем слове и запнулся. — Не было дня, чтобы я об этом не думал.

Он также заявил, что готов возместить ущерб семье Гюльнар — но только материальный.

— Что случилось, то случилось, — вздохнул Габибов.

Он не упустил возможности и пообщаться с судьей: дескать, я во всем признался и раскаялся, прошу это учесть.

Перед оглашением приговора Самир заметно нервничал. Однако вердикт его, судя по всему, устроил.

Добавим: отец и мать Гюльнар заявили два иска о возмещении морального вреда на общую сумму 10 миллионов рублей.

Судья присудил 5 миллионов.

