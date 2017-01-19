В Гяндже персонал местной больницы железнодорожников 18 января провел акцию протеста в связи с решением Управления железных дорог перевести эту больницу на хозрасчет.

Перекрыв дорогу, врачи и медсестры требовали отмены этого решения, так как переход на хозрасчет будет означать закрытие больницы, которая в нынешних кризисных экономических условиях не сможет себя финансово обеспечить.

Протестующие требовали встречи с главой исполнительной власти, но вместо этого их разогнала полиция, сообщает Радио «Азадлыг».

Ранее во время принятия госбюджета-2017, независимые эксперты предупреждали, что целый ряд государственных учреждений будет ликвидирован из-за нехватки средств.

В свою очередь, представитель ЗАО «Азербайджанская железная дорога» Севиндж Гадирова сообщила Turan, в связи с предстоящими структурными изменениями в системе Врачебно-Санитарной службы, будут проведены сокращения.

Она подтвердила, что это связано с нехваткой финансовых средств , поскольку в бюджете не предусмотрено денег на содержание этой службы.

«В случаях оптимизации расходов сокращения неизбежны», — сказала Гадирова, не уточнив, какие именно учреждения будут ликвидированы.

По ее словам, больницы не будут сокращены, однако будет сокращен персонал.

Еще одним вариантом преобразований может быть перевод некоторых учреждений на хозрасчет.

Что касается протестов персонала железнодорожной больницы в Гяндже, то Гадирова назвала акцию «неуместной», так как «пока неизвестно какового будет число сокращений, кто именно будет сокращен».