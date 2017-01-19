В Низаминском районе сотрудники полиции накануне были подняты по тревоге. На пульт дежурной части Низаминского РУП поступило сообщение об угоне автомобиля марки Hyundai с государственными номерами 10 VT 754.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в Низаминском РУП, владелец автомобиля Нуриев Джавид Октай оглу, 1956 года рождения, заявил, что 6 января привез свою машину в цех по ремонту автомобилей, расположенный по проспекту Бабека, 84. Когда Нуриев 18 января вернулся за машиной, то в автосервисе ее не нашел.

Выяснилось, что автомобиль угнал мастер цеха – житель Уджарского района Тагиев Ариф Акиф оглу, 1982 года рождения. Вскоре сотрудники Государственной дорожной полиции задержали угонщика. Во время задержания Тагиев находился в нетрезвом состоянии. Молодой человек объяснил полицейским, что не угонял иномарку, а лишь хотел прокатиться на ней, чтобы почувствовать «вкус роскоши», ведь всю свою сознательную жизнь он мечтал иметь дорогой автомобиль, однако, заработанных средств на это не хватает.

По словам сотрудников полиции, они чуть не прослезились, пока слушали находчивого уджарца. В какой-то момент им показалось, что больше всего в этой истории пострадал не Нуриев, а именно мастер цеха, которому с грустью в глазах приходится обслуживать богатых клиентов. Тем не менее, вовремя опомнившись, стражи порядка приняли все меры по привлечению угонщика к ответственности.

Следствие по факту продолжается.