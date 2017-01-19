«Ужесточение денежной политики уже начато и будет продолжено в течение года».

Об этом сообщил заместитель председателя правления Центробанка Афтандиль Бабаев.

«В связи с полным переходом на либерализацию курса мы как основную цель денежной политики выбрали объем денежной базы. Как либерализация курса, так и таргетирование денежной базы являются подготовкой к переходу в будущем на режим таргетирования инфляции в среднесрочном периоде. С участием членов Совета финансовой стабильности принята специальная денежная программа. Ужесточение заключается в том, что специальная денежная программа контролирует все каналы эмиссии. Вторая цель – процентная политика, которая тоже достаточно ужесточена. Учетная ставка в 2016 году повышена до 15%. При необходимости этот инструмент также будет использован».

По полученной АПА информации в банковском секторе, коммерческие банки ежедневно будут оповещать регулятора о денежных остатках. На основе этих данных ЦБА будет осуществлять соответствующую оценку.