Экс-президент СССР Михаил Горбачев получил повестку Вильнюсского окружного суда в качестве свидетеля по делу о январских событиях 1991 года.
С таким утверждением выступила председатель судейской коллегии по данному процессу Айнора Корнелия Мацявичене.
«Повестка вручена 28 декабря. Она принята по адресу Фонда Горбачева в Москве», — утверждала судья. По ее словам, литовской судебной инстанцией получено уведомление о данном факте.
«На полученной бумаге стоит подпись Горбачева», — сказала Мацявичене.
Информацией о том, намерен ли экс-президент прибыть в Литву для участия в процессе или согласен дать показания в формате видеоконференции, судья не располагает.
Рассматриваемое судом с начала 2016 года дело о январских событиях 26-летней давности является крупнейшим в истории судебной системы Литвы по кругу включенных в него лиц и по своему объему. В январе 1991 года во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в литовской столице погибли 14 человек.
Суд 9 января приступил к опросу пострадавших. В материалах дела их насчитывается около 500 человек.
В списке обвиняемых по делу — более 60 лиц, в том числе экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, бывший командир группы «Альфа» Михаил Головатов, начальник Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик.
На скамье подсудимых находятся два человека — ветеран вооруженных сил, полковник запаса, гражданин РФ Юрий Мель, в марте 2014 года задержанный в Литве, куда по делам в очередной раз он легально въехал из Калининградской области, а также проживающий в Вильнюсе гражданин России бывший военный Геннадий Иванов.