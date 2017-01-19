Экс-президент СССР Михаил Горбачев получил повестку Вильнюсского окружного суда в качестве свидетеля по делу о январских событиях 1991 года.

С таким утверждением выступила председатель судейской коллегии по данному процессу Айнора Корнелия Мацявичене.

«Повестка вручена 28 декабря. Она принята по адресу Фонда Горбачева в Москве», — утверждала судья. По ее словам, литовской судебной инстанцией получено уведомление о данном факте.

«На полученной бумаге стоит подпись Горбачева», — сказала Мацявичене.

Информацией о том, намерен ли экс-президент прибыть в Литву для участия в процессе или согласен дать показания в формате видеоконференции, судья не располагает.

Рассматриваемое судом с начала 2016 года дело о январских событиях 26-летней давности является крупнейшим в истории судебной системы Литвы по кругу включенных в него лиц и по своему объему. В январе 1991 года во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в литовской столице погибли 14 человек.