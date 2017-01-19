Азербайджан поддерживает палестинский народ в борьбе за создание независимого государства, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Палестино-израильский конфликт является наболевшим для нас вопросом. Еще раз хочу подтвердить поддержку Азербайджана братскому палестинскому народу в борьбе за установление мира и стабильности и создание независимого государства»,- цитирует слова Э.Мамедъярова агентство «Интерфакс».

По его словам, в Баку поддерживают урегулирование конфликта на основе создания двух государств и считают этот подход единственным гарантом всестороннего, долгосрочного и справедливого мира, стабильности и устойчивого развития.

Кроме того, Э.Мамедъяров также высоко оценил деятельность ОИС, направленную на поддержку палестинского народа и решение палестинского вопроса.