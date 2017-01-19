Израильская сторона согласна на прямые двусторонние переговоры без предварительных условий с Палестиной.

Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в России Гарри Корен.

По его словам, палестинская сторона «всегда выдвигает» предварительные условия.

Посол также позитивно оценил предложение России по организации встречи руководства Израиля и Палестины. По его словам, подобный саммит предлагали провести и другие страны – и Чехия, и Франция. Однако, добавил Корен, по мнению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, «легче всего провести эти переговоры в Иерусалиме, даже в Рамалле». Посол считает, что стороны «подойдут к решению этого вопроса».

«Мы ценим позицию России и за то, что в Париж не была направлена высокопоставленная делегация, то есть Россия в очередной раз говорит о необходимости прямых двусторонних переговоров без предварительных условий. И мы на это согласны», — сказал Корен.

Также он отметил, что в настоящее время судьба встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса зависит от позиции Палестины.

«Но мы видим, что Россия прилагает усилия. Сейчас в Москве прошла встреча по палестинскому национальному единству, и мы уважаем попытки МИДа и Института востоковедения сблизить палестинские стороны, но ведь на палестинской стороне есть очень радикальные силы», — сказал посол.