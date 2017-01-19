На заседании комитета по экономической политике Милли Меджлиса депутаты подвергли резкой критике непринятие до сих пор «Кодекса о конкуренции»

Депутат Вахид Ахмедов заявил, что данный законопроект не могут принять более десяти лет.

«В 2006 году проект Кодекса поступил в парламент, прошел два чтения,однако на третьем чтении его вернули обратно. Президент подписал «Стратегическую дорожную карту», поэтому должен быть принят ряд законов. Мы должны принять новый закон «О Счетной палате». Стратегические дорожные карты, принятые в стране, не будут работать без улучшения ситуации с конкуренцией. Я предлагаю принять кодекс о конкуренции на весенней сессии парламента. Каждый год, когда мы поднимаем этот вопрос, нам говорят, что министерство работает над ним, но законопроекта до сих пор нет. Поэтому сегодня в Азербайджане процветает монополия. Если этот закон есть, почему мы не принимаем его? Получается, что мы не принимаем то, что указано в «Стратегической дорожной карте» президента? В сложившейся в Азербайджане ситуации больше всего виноват Милли Меджлис, потому что мы не принимаем нужных законов. Мы вынуждены защищать чьи-то интересы. Третий законопроект, который необходимо принять — «О финансовом контроле». Мы отделили банковскую систему и создали Палату по надзору за финансовыми рынками. Исправилась ли ситуация в банковской системе? Это позор. После создания Палаты по надзору за финансовыми рынками ситуация в банковском секторе не только не улучшилась, а, наоборот, только ухудшилась. Сегодня между Центральным банком и Палатой есть определенные спорные вопросы. Мы не можем оздоровить этот сектор, в нем имеются очень серьезные проблемы. Поэтому не выгодно принимать этот закон. Потому что на сегодняшний день в определенных структурах идут финансовые махинации. Поэтому предлагаю включить в повестку дня принятие всех трех законопроектов».

Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике Зияд Самедзаде заявил, что законпроект «О Кодексе конкуренции» пока не поступал в Милли Меджлис:

«Пусть этот законопроект сначала сюда поступит, чтобы мы его приняли. Администрация президента и соответствующие министерства работают над ним. Все законопроекты, которые до сегодняшнего дня были включены в рабочий план, были приняты. Поэтому винить в сложившейся ситуации Милли Меджлис неправильно».

Депутат Али Масимли отметил, что оба закона приняты во всех странах мира:

«И только у нас они не приняты. Поэтому сейчас и случился кризис в нашей экономике. Необходимо срочно принять эти законы», — заявил депутат.

Депутат Ильхам Алиев заявил, что если законопроект все еще не направлен в парламент, то надо потребовать объяснений в Администрации президента.