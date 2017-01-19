Президент Международного комитета красного креста Петер Маурер ответил на обращение омбудсмена Эльмиры Сулеймановой в связи с возвращением тела азербайджанского военнослужащего Чингиза Гурбанова, убитого 29 декабря 2016 года Вооруженными силами Армении.

Об этом АПА сказал глава Аппарата омбудсмена Айдын Сефиханлы.

«В ответ на письмо омбудсмена Петер Маурер сказал, что они внимательно следят за развитием ситуации и продолжат прилагать усилия для возвращения тела шехида на основе соглашения всех сторон», — сказал А. Сефиханлы.

Солдат Чингиз Гурбанов погиб в результате армянской провокации в прифронтовой зоне.