Депутат Милли Меджлиса Астан Шахвердиев резко возразил против заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Карабаху.

В интервью сайту Olke.az депутат отметил, что заявления Лаврова угрожают независимости и территориальной целостности Азербайджана:

«Сергей Лавров является министром иностранных дел страны, являющейся сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Высказывание им подобных мыслей – большая ошибка и несправедливость. Естественно, его мысли неприемлемы. Нам бы очень хотелось, чтобы официальные лица такого крупного государства как Россия больше не повторяли подобных заявлений».

По словам А.Шахвердиева, Россия всегда занимала проармянскую позицию в отношении Азербайджана:

«Мне уже не кажется странной проармянская политика России, которую она проводит против Азербайджана. Подобная политика существует со времен российского царя Ивана Грозного. На сегодняшний день географические границы и строение России изменились, но политика осталась. Продолжение этой политики можно показать на примере заявлений Лаврова. В целом, в обществе бытует мнение, что Сергей Лавров является армянином по происхождению. Про него высказывается множество мыслей. Просто Лавров на сегодняшний день продолжает политику России. Еще в 1990-1993 годах, когда карабахский конфликт вышел на международную плоскость, Азербайджану угрожали и оказывали на него давление. На сегодняшний день имеются соответствующие решения и резолюции ООН и других международных организаций по поводу того, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана».