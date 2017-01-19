Иранскую женщину-бодибилдера арестовали после того, как она опубликовала селфи из спортивного зала, сообщает Daily Mail.

Фотографии, на которых женщина показывает обнаженные мышцы, посчитали нарушением правил государства. Как отмечает издание, спортсменка находится в тюрьме, поскольку не смогла выплатить залог.

В Иране «голой» может считаться женщина с непокрытой головой. Кроме того, в общественных местах запрещается показывать части тела, например ноги или руки.

Имя женщины не называется, но местные СМИ предполагают, что это Ширин Нобахари — одна из двух иранских бодибилдерш, участвовавших в международных соревнованиях.