На должность генсека ОДКБ в соответствии с ротационным порядком должен быть назначен представитель Армении: Валерий Семериков заместил Николая Бордюжу на этой должности временно. Об этом заявил заминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

«Давайте выясним, что произошло. Принято решение о том, что генсек ОДКБ назначается в ротационном порядке, и, в соответствии с русским алфавитом, первой наступает очередь Армении. В Ереване на саммите ОБСЕ не сложился консенсус, и было взято время для согласования решения. А на следующий саммит не приехал президент Беларуси, что не позволило принять решение. В итоге с 1 января назначен временный исполняющий обязанности генсека, и на ближайшем саммите этот вопрос будет решен», сказал Кочарян.

На замечание о том, что Беларусь и Казахстан, судя по всему, препятствуют назначению представителя Армении, Шаварш Кочарян ответил – Казахстан не препятствует.

«А Беларусь препятствовала в той мере, в коей из-за отсутствия президента принятие решения было отложено», сказал он.

Армянская сторона занимается делом задержанного в Минске российского блогера Александра Лапшина, отметил также Кочарян, посетовав при этом на то, что Азербайджан игнорирует нормы международного права.

«Трудно прогнозировать, как решится вопрос. В данном случае грубо нарушены права человека на свободное передвижение», — сказал он.

Между прочим, Шеварш Кочарян, мягко говоря, слукавил, обвинив Баку в игнорировании международного права. Ведь именно Армения несет ответственность за начало войны против Азербайджана и оккупацию его территорий с использованием силы, а также за этнические чистки и другие тяжкие преступления в период конфликта.

В 1993 году СБ ООН принял резолюции NN 822, 853, 874 и 884, где осуждена оккупация азербайджанских территорий и одновременно подтверждена неприкосновенность суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В этих резолюциях СБ ООН подтвердил Нагорный Карабах, как составную часть Азербайджана и потребовал немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил с азербайджанских территорий.

Кроме того, игнорируя обращения о возвращении азербайджанской стороне тела солдата Чингиза Гурбанова, убитого в результате провокации армянских вооруженных сил, Армения грубо нарушает требования международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции.