Китайские археологи раскопали в северо-западной провинции Шэньси кладбище возрастом около шести тысяч лет, на котором, по их оценкам, захоронены более двух тысяч человек, сообщает агентство Синьхуа.

Как передает РИА Новости, кладбище общей площадью около 90 тысяч квадратных метров находится вблизи руин Янгуаньчжай, относящихся к эпохе неолитических археологических культур Яншао, которые существовали на территории Китая в долине реки Хуанхэ.

По словам руководителя раскопок Ван Вэйлиня, обнаруженное кладбище является самым большим периода культуры Яншао.