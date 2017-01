В российском городе Златоуст Челябинской области выпустили монеты с изображением избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте компании-производителя Арт-Грани, передает Корреспондент.Net.

Клиентам предлагаются три варианта монеты с Трампом – килограммовые серебряные, комбинированные из серебра и золота, а также золотые, вес которых не указан.

Больше всего информации о серебряных монетах. Они имеют диаметр 12 см. Монеты ручной работы, изготовлены методом художественного литья. Серебро 925 пробы.

На аверсе – портрет в профиль Трампа, по периметру расположены надписи: Donald John Trump и 45 the President of United States of America. На реверсе изображена Статуя Свободы на фоне флага США. По периметру расположены надписи: In Trump We trust – по аналогии с фразой In God We Trust, размещенной на долларовых банкнотах, и United States of America.

При этом в надписях на монете есть несколько ошибок, включая слово Америка на реверсе – Amerika, вместо America.

Выпуск монет приурочен к инаугурации Трампа, которая состоится 20 января. Всего планируется выпустить 25 монет из серебра, 15 комбинированных и пять золотых монет.