В результате обрушения после пожара первого многоэтажного здания построенного в Тегеране – торгового центра «Plasсo» погибло 50 человек, большинство из них пожарные.

Как сообщает АПА, наряду с пожарными под обломками остались и сотрудники торгового центра.

Здания посольств Турции, Германии и Великобритании, расположенные около центра, эвакуированы.

В Тегеране объявлено чрезвычайное положение, к спасательным работам привлечена армия. С помощью собак продолжаются поиски оставшихся под обломками людей.

С целью предотвратить возможный взрыв от утечки газа, приостановлена подача газа в район. Отмечается, что число раненных достигло 70 человек, 23 из них доставлены в больницу.

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Крупнейшая высотка в столице Ирана рухнула в четверг в результате сильного пожара.

Огонь вспыхнул в 17-этажном торговом центре «Пласко» рано утром и быстро охватил все здание, несмотря на усилия пожарных остановить его.

В результате сначала рухнула северная стена центра, а затем обрушилось все здание, сообщили иранские СМИ.

«Пласко» расположен в центре Тегерана.

Более 30 человек находятся под завалами после обрушения здания, заявили представители властей.

«На основании заявления некоторых официальных представителей, находящихся на месте обрушения здания, 30 пожарных, 2 корреспондента и несколько владельцев торговых точек находятся под завалами», — говорится в сообщении агентства.

Также существует вероятность утечки газа и взрыва, в связи с чем людям рекомендуется покинуть район.

В результате пожара и обрушения, по последним данным, пострадали 38 человек.