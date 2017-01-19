В пятницу в связи с мероприятиями к годовщине трагедии 20 Января с 08:00 будет ограничено движение автомобилей на ряде улиц и проспектов Баку.

Как сообщили в Управлении государственной дорожной полиции, движение автотранспорта будет ограничено и изменено от пересечения улицы Микаила Мушвига с проспектом Гусейна Джавида, пересечения улицы Микаила Мушвига с проспектом Метбуат, по улице Мехти Гусейна от здания Телетеатра, пересечения улицы Иззята Набиева и Аббасгулу Аббасзаде, т.е. за зданием Милли Меджлиса в сторону Парламентского проспекта и Аллеи шехидов.

Движение автомобилей на этих улицах будет ограничено до завершения церемонии посещения Аллеи шехидов.

Управление государственной дорожной полиции просит водителей по возможности отказаться от личного транспорта, воспользовавшись общественным.