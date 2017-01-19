Предлагается подготовить законопроект, регулирующий интернет-ресурсы в Азербайджане, в том числе деятельность соцсетей и блогеров.

Как сообщает Report, с подобной инициативой на заседании парламентского комитета по правовым вопросам заявил член комитета, председатель Совета прессы Афлатун Амашов.

По его словам, хотя на сегодняшний день деятельность блогеров расценивается в мире иначе, в Азербайджане существует иной подход к вопросу и границы деятельности не установлены: «Поэтому ощущается необходимость в новом законе, регулирующем деятельность данной области».

Инициатива была также поддержана заведующим сектором законодательного отдела по государственному строительству Милли Меджлиса Сарваном Садыговым: «Каждый пишет то, что хочет. Поэтому в данной области царит некий хаос. Ощущается необходимость в регулировании данной области законом».