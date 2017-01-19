Собственно, не удивительно, что в очередной раз наш народ доказал, что для него гораздо важнее отстоять национальные честь и достоинство, настояв на удалении смешного фрагмента из популярной турецкой комедии, чем отстаивать свои права, доказывая при этом реальное национальное достоинство.

Итак, на днях на канале Ютуб появился трейлер очередной части популярного турецкого фильма «Реджеб Иведик 5», в котором актер Шахан Гекбахар сошелся на боксерском ринге с бойцом из Азербайджана. До начала боя Иведик несколько раз произнес фразу «Не слишком усердствуй, так как две страны, но народ-то один». «Я приехал сюда побеждать – заявляет азербайджанский боец, — и сейчас разобью тебе нос». После чего несколько раз залепил главному герою в лоб. Естественно, главный герой (ринг все-таки, не застолье) дал такой сдачи, что азербайджанский боец просто улетел на противоположный край ринга.

И тут понеслось! На актера обрушился шквал возмущений, граждане Азербайджана даже составили петицию, в которой потребовали вырезать этот «оскорбляющий честь и достоинство азербайджанского народа» фрагмент.

В результате актер Шахан Гекбахар объявил в своем Инстаграмме, что сцена с участием турецкого и азербайджанского боксеров, ставшая причиной бурных дискуссий, будет удалена из фильма. Гекбахар отметил, что делает свои фильмы с единой целью — смеяться и смешить. «Но если хотя бы один брат-азербайджанец недоволен, то и мне это не нравится. Поэтому я снимаю этот эпизод из фильма. Это и в знак дружбы между братскими народами, и для того, чтобы сорвать планы тех, кто планировал источать негатив в адрес нашего фильма».

Конечно же, искренне хочется поздравить представителей нашего гражданского общества с тем, что они добились таки своего! Получается, можем, когда хотим? И тем удивительнее кажется молчание этих же самых представителей гражданского общества, когда дело касается проблем в нашей стране. Что-то не видно петиций, когда идут поборы в школах, когда вырубаются деревья и разрушаются исторические памятники в Баку, когда поднимаются цены на топливо и электричество, на газ и продукты питания? Почему никто не задумывается о чести и достоинстве, которое ежедневно попирается нашими чиновниками и депутатами? Почему никто не реагирует, когда в Азербайджане действительно случается нечто из ряда вон выходящее? А потому напрашивается один вывод: такое отстаивание «чести и достоинства» — пустой звук и не более. Стыдно, граждане. Стыдно!

Яна Мадатова