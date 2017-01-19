Азербайджан готов поддержать решение о дополнительном сокращении добычи нефти.

Об этом РИА Новости заявил президент Ильхам Алиев.

«Азербайджан готов поддержать решение о дополнительном сокращении добычи нефти, если оно будет принято ОПЕК и странами, не входящими в организацию. Мы приняли обязательство сократить добычу на 35 тысяч баррелей в сутки. И это обязательство будем выполнять. Процесс уже начался. Если будет принято решение о дополнительном сокращении, то мы, естественно, будем это поддерживать. Считаю, что все страны должны искренне участвовать в этом процессе».

Отвечая на вопрос о возможности продления принятых решений, И.Алиев сказал: «Это будет решено по итогам выполнения предыдущего решения и динамики ценообразования. Если будет цена стабилизирована, как сейчас, думаю, что необходимости в дальнейших сокращениях не будет».