Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах ожидаются дожди, которые могут перейти кое-где на полуострове в мокрый снег. Порывистый северо-западный ветер во второй половине дня сменится на северо-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3°, днем 4-6° тепла, в Баку ночью 1-3°, днем 4-6° тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 мм до 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит 85-95%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются дожди и мокрый снег, а в горных и предгорных районах – снег. Днем, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Местами будет туман. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.