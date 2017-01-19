«Министр иностранных дел России Сергей Лавров должен был выразить адекватную позицию по поводу сегодняшней ситуации».

Как сообщает Report, об этом заявила зампред Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по правам человека Бахар Мурадова.

По ее словам, Россия обладает широкими возможностями относительно решения нагорно-карабахского вопроса: «Россия является для Азербайджана дружественной страной. Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров выразил свою позицию по этому поводу. Мы больше ждем реальных действий, нежели различных заявлений того или иного лица касательно решения карабахского вопроса».

Отметим, что несколько дней назад в своем заявлении министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нагорно-карабахской вопрос не является внутренним делом Азербайджана.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова считает выборочным подход определенных кругов к вопросу выдачи Белоруссией Азербайджану блогера Александра Лапшина.

«Как может быть, чтобы по отношению к совершившему аналогичные действия в другой стране демонстрируется одна позиция, в рамках своих интересов, а когда речь заходит об Азербайджане, то совершенно другая. Налицо избирательный, селективный подход к этому вопросу», — подчеркнула Б.Мурадова в четверг, выражая отношение к заявлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, выступившего против экстрадиции Минском Лапшина в Баку.

По словам вице-спикера, Азербайджан подписал с различными странами соглашения по экстрадиции, и в соответствии с их условиями выдвигает свои требования.

«Озвучиваемые представителями различных стран и кругов заявления и предпринимаемые с их стороны попытки помешать этому являются всего лишь их личным мнением и позицией, а также могут восприниматься как проявление двойных стандартов», — подчеркнула Б.Мурадова, отметив, что вопрос экстрадиции должен решаться в правовой плоскости.