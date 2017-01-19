Тема сегодняшней статьи очень серьезная, потому что на кону стоит честь системы азербайджанского судопроизводства. В принципе, жалоб на нее и так достаточно, так как судопроизводство наше – одно из так называемых самых наболевших мозолей на многострадальном теле государства. Но так уж вышло, что неграмотный процесс азербайджанского судопроизводства докатился и до граждан другой страны.

Еще до Нового года в редакцию сайта Minval.az обратился гражданин РФ, полковник силовых структур в отставке, житель города Находка Деменюк Сергей Галимуллович, который рассказал историю своего сына — Ахметшина Ильи Сергеевича, так же являющегося гражданином России, который занимался отельным бизнесом в Баку с нашими соотечественниками. Видимо, для того, чтобы зарекомендовать себя в Азербайджане в качестве сторонника мусульман, и человека, уважающего ислам, Илья высказал свое мнение в отношении предстоящих Евроигр с точки зрения мусульманской веры. Дескать, негоже стране, где главенствующей религией является ислам, принимать Евроигры – праздник, на который в Баку приедут и гомосексуалисты, и женщины, на которых минимум одежды, и пьющие в том числе. Илья разместил статус на Фейсбуке, в котором написал так же о том, что «поощряющие проведение Евроигр будут наказаны Аллахом, будут гореть в адском пламени». Так же Илья написал, что «Евроигры – это не спорт, а отвлекающий момент, задуманный Иблисом», и «все, кто поощряет проведение Евроигр – поклоняются Сатане». В том же духе было написано и еще несколько пунктов статуса.

— Это было просто мнение в социальной сети, и оно не носило никаких воззваний к погромам, войнам, убийствам, митингам и так далее. Но Илья не учел одного, — говорит его отец в интервью сайту Minval.az, — в любой стране в преддверии подобных мероприятий проводится так называемая чистка. Илью забрали сотрудники службы госбезопасности – за «призыв к террористическим действиям». 9 месяцев велось предварительное следствие, в ходе которого сын доказывал, что не имеет никакого отношения ни к террористическим группировкам, ни к ваххабитам, ни к шпионажу против Азербайджана. Что статус на Фейсбуке – это было его личное мнение, и никаких призывов к терроризму оно не носило. В службе госбезопасности сделали следующий вывод: сажать не будем, к уголовной ответственности привлекать не будем, но так как статус написан человеком, мягко говоря, не совсем здоровым, то в психиатрическую лечебницу мы тебя и определим – до суда.

Так они и сделали: поместили его в Психиатрическую больницу №1 при Минздраве АР, в палату общего режима. По законам страны, после полугодового нахождения человека в подобном заведении проводится повторное медицинское освидетельствование, выявляется степень вменяемости, фиксируется частичное или полное выздоровление. Сын прошел его. Врачи определили: здоров. Затем проводилась повторная судебно-психиатрическая экспертиза: здоров. Может быть переведен на амбулаторное лечение по месту жительства. 25 сентября была проведена медицинская комиссия, в первых числах октября – судебно-психиатрическая экспертиза. И с начала октября суд все время откладывался – по непонятным причинам. Сначала ссылались на то, что прокурор в отпуске. Затем стали ссылаться на то, что не хватает сначала «одного письма», затем – «другого письма». Все требуемые письма, документы и справки суду были представлены. И вот наконец 29 декабря судебный процесс состоялся.

Хочу отметить, что мой сын — нормальный, адекватный человек, очень грамотный, у него прекрасное образование (Финансы и руководство бизнесом, диплом получал в США). Илья – натура увлекающаяся, интеллектуал, с детства интересовался шахматами, книгами, историей (в том числе и историей религий). Он работал и в России, и за границей – по специальности. В 2012-м году он поехал в Марокко, где занимался бизнесом. Все шло хорошо, но однажды представители конкурирующей фирмы пригласили Илью на банкет, где опоили какой-то гадостью. Он пришел в себя в психиатрической лечебнице. После этого Илья был экстрадирован из страны. Когда сына задержали за высказывания на Фейсбуке, я приехал в Баку, чтобы поддержать Илью и постараться забрать сына домой. Я привез характеристики с его бывшего места работы, где о нем отзывались очень хорошо, как о грамотном, ценном специалисте (письмо прилагается). Я так же привез и справку о диагнозе, который был поставлен Илье в филиале краевой клинической психиатрической больницы г. Находка, где он проходил стационарное лечение (справка прилагается).

Конечно же, Илья сделал большую глупость, разместив в Фейсбуке подобное мнение. Он уже раскаялся за свои слова, и готов принести извинения азербайджанскому народу. Нам бы только уехать, чтобы сын мог принимать лечение на родине. На родине врачи поставили Илье диагноз – маниакальный эпизод с конгурентным бредом. Такое состояние бывает моментами, и все началось после Марокко. Сын не представляет никакой опасности для общества. Я обратился в посольство РФ в Азербайджане, и в суд было направлено письмо за личной подписью г-на посла Владимира Дорохина о том, что Посольство России в Азербайджане готово обеспечить своевременный выезд из Азербайджана к месту постоянного проживания в г. Находка приморского края гражданина РФ И.С. Ахметшина, прошедшего курс принудительного лечения в Республиканской психиатрической больнице №1 в случае принятия судебным органом АР решения о переводе И.С. Ахметшина на амбулаторное лечение по месту постоянного проживания в Российской Федерации (письмо прилагается).

Почему я обратился к вам? Прежде всего потому, что приехав в Азербайджан, я столкнулся с вопиющей несправедливостью, творящейся в сфере вашего судопроизводства. Такого, если честно, я не ожидал. Постановление Сабаильского суда вызывает массу вопросов: во-первых, постановление суда было вручено мне — законному представителю Ахметшина И.С 05.07.2017 года (спустя 7 дней после проведения суда). Заседание проводилось в закрытом режиме, на которое не были допущены ни представитель посольства РФ в АР, ни законный представитель пациента – я, его родной отец.

Далее, в постановлении указано, что на заседании суда присутствовали: переводчица Аллахвердиева Лала Тофиг кызы и представитель Республиканской психиатрической больницы №1 Рзаев Турал Зульфу оглу. Однако, это неправда: Рзаев Т.З. не мог присутствовать 29.12.16 на судебном процессе, так как накануне он попал в ДТП и оформлял в ГАИ соответствующие документы. По окончанию судебного заседания из здания больницы вышли только судья, прокурор и государственный защитник, переводчицы не было.

Далее, в описательной части постановления дается ссылка на заключение врачей-психиатров Республиканской больницы №1 от 24.09.16, в которой предлагается принять решение об изменении Ахметшину И.С. принудительного лечения в стационаре общего типа на принудительное амбулаторное наблюдение лечение и психиатрическое лечение.

К постановлению так же прилагается ссылка на Заключение судебно-психиатрической экспертизы Амбулаторного суда ЦСПЭ МЗ АР за №1621 от 19.10.2016. Однако, выводы экспертизы полностью искажаются. Эксперт пишет следующее: в результате проведенного лечения психиатрическое состояние Ахметшина И.С. стабилизировалось и не выявлены его антисоциальные склонности. По настоящему психическому состоянию Ахметшин И.С. не представляет для себя и окружающих социальной опасности. В связи с психическим состоянием И.С. Ахметшина нет необходимости проведения лечения в стационарных условиях, медикаментозной коррекции психических расстройств, обнаруженных у него более целенаправленно лечить в амбулаторных условиях. В связи с этим уместно изменение принудительного лечения на принудительное амбулаторное лечение у психиатра.

Судья же пишет, что у Ильи Ахметшина выявлено глубокое интеллектуальное расстройство (при этом не являясь ни врачом, ни экспертом-психиатром).

Прокурор Ильтифат Гусейнов выразил свое мнение, что, несмотря на проведение лечебных мер из ответов на вопросы и образ поведения видно, что полное излечение не достигнуто. По этой причине он просит у суда не обеспечивать данное представление, хотя на встрече с представителем Посольства РФ в АР 07.12.16 он заявил, что для отправки Ахметшина И.С нет абсолютно никаких преград, необходимо лишь письмо от посольства РФ, которое мы и представили.

На основании необоснованного, спонтанного умозаключения прокурора Гусейнова судья – нарушая статьи 28.5 УПК АР, и не принимая во внимание заключение медиков и компетентное заключение судебно-психиатрической экспертизы, – выносит решение о том, что меру принудительного лечения стационарного характера на амбулаторное лечение по месту жительства не может быть обеспечено.

Ежедневное нахождение больного в Психиатрическом стационаре общего типа обходится бюджету вашего государства в определенную сумму, и если эту сумму умножить на месяцы и годы, то получится приличная цифра. Конечно же, прокурор Гусейнов не платит из своего кармана, раз его совершенно не заботят средства, что расходуются из госбюджета на содержание и лечение больного. Кроме того, он явно путает отбывание наказания в местах лишения свободы с лечением человека, для которого каждый день, проведенный в Психиатрическом стационаре является пыткой. Достаточно вспомнить слова этого прокурора, сказанные мне лично: «Ваш сын еще мало сидит. Пусть посидит еще».

По окончанию судебного заседания судья, прокурор и защитник сели в один автомобиль и уехали с территории больницы. При этом было сразу видно, что все трое – люди одной команды, у которых одна задача и одна цель. И они – ни в коем случае ни независимый судья, ни прокурор, поддерживающий государственное обвинение, ни защитник, отстаивающий интересы обвиняемого, то есть ни Справедливый и Объективный суд, а нечто другое. Факт взаимосвязи судьи и прокурора подтверждается тем, что в период отпуска прокурора Гусейнова в октябре 2016-го, судебные заседания практически не проводились – несмотря на наличие другого прокурора. И потому весь этот фарс (а иного термина я просто не нахожу) с судьей, прокурором и защитником больше напоминал мне не Суд, а Судилище.

Если так относятся к гражданину дружественной Азербайджану страны, то мне не сложно представить, как они относятся к собственным гражданам. Президенты наших стран прилагают массу усилий для укрепления дружбы и взаимопонимания между Азербайджаном и Россией, а такие отдельные чиновники в силу своего непонимания, а, может быть, и целенаправленно вредят этому процессу.

В постановлении нет ни слова о Ноте Российского Посольства, письма Генеральной Прокуратуры РФ, моем письме на имя судьи – с просьбой дать возможность забрать сына и увезти его домой (письмо прилагается).

Вот уже более 120 дней я нахожусь в Азербайджане, тщетно пытаясь забрать своего сына. В вашей стране мне исполнилось 60 лет, на родине у меня родился первый внук, жена попала в автомобильную аварию, в результате которой у нее сильно повреждена нога. Женщина находится дома одна, и помочь ей некому. А я в это время тщетно пытаюсь добиться справедливости в вашем судопроизводстве, которое не считается даже с постановлением судебно-медицинской экспертизы.

Отметим, что Деменюк С.Г. все это время обивал пороги различных ведомств, написал массу писем, прошений и заявлений, в том числе и заведующему отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики Фуаду Алескерову.

Азербайджанский адвокат Гасан Гасанов, к которому обратился за помощью отец Ильи, уже составил жалобу в апелляционный суд АР, в котором будет представлять интересы Деменюка С.Г. и его сына.

Мы искренне надеемся на то, что справедливость все же восторжествует и нам всем не придется краснеть за огрехи наших судопроизводителей, которые подобным непрофессионализмом бросают тень на репутацию Азербайджана.

Яна Мадатова