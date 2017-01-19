Неверная политика генерального секретаря СССР Михаила Горбачева привела к возникновению нагорно-карабахского конфликта.

Об этом говорится в рассекреченном накануне Центральным Разведывательным Управлением США документе CIA-RDP91B00776R000600150001, имя автора которого засекречено.

В документе датированным от 25 июля 1988 года, говорится, что продолжающиеся беспорядки на Кавказе, являются примером крайней национальной напряженности.

«Первоначальный отказ Москвы препятствовать армянским устремлениям, привели армянских националистов к их радикализации. Беспорядки гражданского неповиновения вспыхнули, под влиянием бескомпромиссных организаторов протестов», — говорится в документе.

Увидев, в результате своей политики «гласности» жесткий дисскус о правах и обидах различных национальных меньшинств на территории СССР, Горбачев не захотел подавлять агрессивно самостоятельную форму националистических устремлений, хотя уже не был уверен в способности режима контролировать их направление, передает Тренд.

По сведениям ЦРУ, Москва пыталась найти долгосрочный план, который мог оказаться приемлемым для обеих сторон.

«Это будет какая-то новая административная договоренность, согласно которой Нагорный Карабах не передается Армении, но получает некоторую степень автономии в Азербайджане, возможно, в сопровождении некоторых мер, чтобы дать национальным группам, проживающим за пределами своих национальных «родин» получить расширенные культурные и экономические права», — говорится в документе.

Одна из основных проблем Горбачева, при разработке деталей этого плана может стать время, требующееся для одобрения со стороны пленума ЦК и, возможно, утверждения конституционных изменений Верховным Советом, пишет автор, говоря, что трудно найти это время, учитывая, что и в спокойные времена стороны не спешили идти на компромисс.