Террорист Абдулкадир Машарипов, который совершил теракт в новогоднюю ночь в Стамбуле, убив 39 человек, в свое время проходил подготовку в лагере ИГ в Афганистане.

Как передает Вести.аз, по информации турецких СМИ, в таких лагерях готовились боевики из ряда стран, среди которых были и азербайджанцы, после они направлялись в Ирак, Сирию и Турцию.

В информации отмечается, что следующим полем деятельности ИГ после Ирака и Сирии станет Средняя Азия. В отчете Союза тюркоязычных журналистов отмечается, что члены ИГ из тюркоязычных стран проходили подготовку в Афганистане.