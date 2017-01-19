Председатель Госкомтаможни Айдын Алиев на сегодняшней пресс-конференции назвал причины очередей на контрольно-пропускном пункте «Сыныг Керпю» на азербайджано-грузинской границе.

«Посмотрите, кто-то что-то везет из Азербайджана в Грузию? Но в Грузии есть дельцы, которые продают едущим в Азербайджан памперсы и сигареты, говоря: «У вас таких нет». Я не говорю уже о тех, кто едет в Грузию семьями с целью торговли. Они пересекают границу несколько раз в день и привозят товары выше норматива» (цитата по АПА).

По словам Алиева, таможенный комитет не занимается созданием монополий. Обратившись к бизнесменам и рядовым гражданам, он призвал их обнародовать факты коррупции, если они у них есть.

«Насколько я знаю, якобы по факту создания монополий на таможне в прошлом году в Администрацию президента поступила всего одна жалоба. Если бы такие случаи имели место, подобных жалоб было бы сотни», — сказал Председатель Госкомтаможни.