Туры в Турцию стали наиболее популярными в начале 2017 года на этапе раннего бронирования на лето, вытеснив с первого места путешествия по России. Об этом в четверг, 19 января, сообщает «Коммерсантъ».

По оценкам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на Турцию сейчас приходится до 50 процентов всех путевок, заказанных на летний период россиянами.

Эксперт также заметила, что число бронирований на этом направлении в январе по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло на 25-30 процентов. Ломидзе добавила, что рост спроса на летний отдых в России, напротив, замедлился в текущем году.

По информации сети турагентств OnlineTur.ru, на этапе раннего бронирования в январе лидирует Таиланд, следом идут Турция и Индия. В компаниях «Горячие туры» и TUI Россия заявили, что наибольшей популярностью сейчас пользуется турецкое направление.

По данным АТОР, количество ранних бронирований туров на лето в первые недели января увеличилось на 10-30 процентов в сравнении в тем же месяцем 2016 года. Рост числа заказов на путевки подтверждают и другие участники рынка.

Ломидзе считает, что улучшению ситуации с ранним бронированием помогло возвращение россиян на рынок выездного туризма в связи с укреплением рубля. В качестве второй причины она называет общее увеличение глубины продаж путевок. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов полагает, что россияне стали приобретать туры за несколько месяцев, желая таким образом сэкономить.